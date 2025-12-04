Haberler

Çin: Japonya Olağan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Ortamı Oluşturmalı

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya'nın Taiwan ile ilgili yanlış eylem ve söylemlerini düzeltmesi gerektiğini belirtti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin olumsuz etkilenmemesi için Japonya'nın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Japonya'ya, iki ülke arasında olağan ekonomik ve ticari işbirliği ortamı oluşturmak üzere Taiwan ile ilgili hatalı eylem ve söylemlerini derhal düzeltme çağrısında bulundu.

He perşembe günkü basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hatalı açıklamalarıyla ilgili net duruşlarını defaatle açıkladıklarını ve Japonya'dan Çin'e yönelik taahhütlerini somut eylemlerle ortaya koymasını istediklerini söyledi.

Takaiçi'nin açıklamalarının Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ciddi şekilde zedelediğini yineleyen He, Japonya'nın bu konudaki sorumluluğundan kaçmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Japonya'nın yanlış yolda ilerlemede ısrar etmesi durumunda gerekli önlemleri alacaklarını kaydeden He, Japonya'nın bunun sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.

Japon firmalarının Çin'deki yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan He, resmi verilere atıfla bu yıl Çin'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 54.000 yeni yabancı sermayeli işletmenin kurulduğunu belirterek, Çin'in küresel sermaye için ana adreslerden biri olmaya devam ettiği söyledi.

He, dünyanın ikinci en büyük tüketici pazarı olan Çin'in, yatırım ve tüketim açısından büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Çin'in aynı zamanda yüksek kaliteli kalkınma sürecini sürdürüp güçlü endüstriyel destek yetenekleriyle yeşil, dijital ve akıllı dönüşümleri hızlandırdığını belirten He, bu durumun yeni teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm dalgası açısından en iyi uygulama senaryolarını sunduğunu belirtti.

Japon sermayeli şirketler de dahil olmak üzere yabancı şirketlerin, Çin pazarı hakkında iyimserliklerini ifade ettiğini söyleyen He, Çin'in yabancı şirketler için her zaman ideal, güvenli ve umut vadeden bir yatırım adresi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
