Çin: İthal Sığır Etine Yönelik Koruyucu Önlemler Uygulayacağız

Çin Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026-31 Aralık 2028 tarihleri arasında ithal sığır etine yönelik koruyucu önlemler getireceğini açıkladı. Belirlenen miktarları aşan ithal sığır etine yüzde 55 ek gümrük vergisi uygulanacak.

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026-31 Aralık 2028 tarihleri arasında ithal sığır etine yönelik koruyucu önlemler uygulanacağını duyurdu.

Karar, ithal büyükbaş hayvan etine yönelik koruyucu önlemlere ilişkin 27 Aralık 2024'te başlatılan soruşturmanın nihai kararının açıklanması sonrası alındı.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkeye özgü gümrük vergisi oranı kotaları şeklinde uygulanacak olan söz konusu önlemler çerçevesinde, belirlenen miktarları aşan ithal sığır etine yüzde 55 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.

Bakanlık, 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak olan önlemlerin, bu süre içerisinde belirli aralıklarla kademeli olarak yumuşatılacağını kaydetti.

Açıklamaya göre söz konusu ürünlerin gelişmekte olan ülke veya bölgelerden gelmesi durumunda, bir ülke veya bölgenin ithalat payının yüzde 3'ü, bu ülke ve bölgelerin toplam ithalattaki payınınsa yüzde 9'u aşmadığı takdirde koruyucu tedbir uygulanmayacak. Ancak koşulların yerine getirilmemesi halinde bu ülke veya bölgelere de bir sonraki yıldan itibaren koruyucu tedbirler uygulanacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

