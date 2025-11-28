Çin İpek Endüstrisinde İvme: Üretim ve İhracatta Rekor Artış

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin ipekböceği kozası üretiminde küresel toplamın yaklaşık yüzde 75'ini, ham ipek ihracatında ise dünya toplamının yüzde 60'ından fazlasını karşılıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, perşembe günü yaptığı açıklamada, ilgili birimlerle birlikte ipek endüstrisinin ülkenin orta ve batı bölgelerine kademeli olarak taşınmasını teşvik etmek, bölgesel düzeni optimize etmek, genel kalkınma kalitesini iyileştirmek ve yeni uluslararası rekabet avantajları geliştirmek amacıyla bir girişim başlattıklarını ve bu kapsamda bir genelge yayımladıklarını duyurdu.

He, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) sektörde önemli sonuçlar elde edildiğini, ipekböceği kozalarının yıllık ortalama üretiminin 13. Beş Yıllık Plan döneminin (2016-2020) sonuna kıyasla yüzde 11 artarak yaklaşık 744.000 tona ulaştığını bildirdi.

Sözcü, teknolojik inovasyonun sektördeki gelişmeyi hızlandırdığını ve yeni patent sayısının önceki döneme göre yüzde 45,2 arttığını ifade etti.

He, Çin'in 2024 ipek ihracat değerinin, 13. Beş Yıllık Plan dönemi sonuna kıyasla yüzde 30 artışla 1,44 milyar dolara yükseldiğini ve ürünlerin yaklaşık 120 ülke ve bölgeye ulaştığını açıkladı.