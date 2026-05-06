Haberler

Çin, İngiltere'nin Rusya'ya yardım gerekçesiyle Çinli şirkete yaptırım kararını protesto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, İngiltere'nin Rusya'ya askeri malzeme sağladığı gerekçesiyle bir Çinli şirketi yaptırım listesini almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, bu tek taraflı yaptırımları kınayarak uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Çin, İngiltere'nin, Rusya'ya dron parçaları ve askeri malzemeler sağladığı gerekçesiyle Çinli bir şirketi yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Sözcü Lin, İngiltere'nin eylemini kınadıklarını ve diplomatik kanallardan protesto ettiklerini belirtti.

Lin, Çin'in Ukrayna krizinde barış görüşmelerini teşvik eden bir tavır gösterdiğini ve askeri-sivil ikili kullanımı olan malzemelerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiğini söyledi.

Çin ile Rusya arasındaki normal alışveriş ve işbirliğini bozmaya ve etkilemeye yönelik girişimleri kabul etmeyeceklerinin altını çizen Lin, meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını kaydetti.

İngiltere, 5 Mayıs'ta aralarında Hong Kong merkezli M9 Logistics ve onun Şanghay merkezli aynı adlı iştirakinin olduğu bazı kuruluşlar ile şahısları, Rusya'ya, Ukrayna ile savaşında destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi

Başkan adaylığı için kararını verdi

Süper Lig'e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk şok

Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Yeni YSK Başkanı belli oldu
Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

Taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı, tutuklandı