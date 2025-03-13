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Çin'in Zhejiang Eyaleti Robotik Teknolojide Öncü Olmayı Sürdürüyor

Çin'in Zhejiang Eyaleti Robotik Teknolojide Öncü Olmayı Sürdürüyor
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Zhejiang eyaleti, 2017'de uygulamaya koyduğu 'robot artı' eylem planıyla robotik sektördeki yatırım ve desteklerin artırılmasında öncülük ediyor. Hangzhou, robot teknolojileri alanında 200'den fazla şirkete ev sahipliği yapıyor.

HANGZHOU, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaleti Çin'in robotik atılımının ön saflarında yer alıyor. Eyalet, 2017 yılında özel bir "robot artı" eylem planını uygulamaya koyarak sektördeki yatırım ve politika desteğini hızlandıran ilk eyalet oldu. Eyaletin merkezi Hangzhou kenti, robotlarla ilgili 200'den fazla şirkete ev sahipliği yapan önemli bir teknoloji merkezi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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