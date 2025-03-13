Çin'in Zhejiang Eyaleti Robotik Teknolojide Öncü Olmayı Sürdürüyor

HANGZHOU, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaleti Çin'in robotik atılımının ön saflarında yer alıyor. Eyalet, 2017 yılında özel bir "robot artı" eylem planını uygulamaya koyarak sektördeki yatırım ve politika desteğini hızlandıran ilk eyalet oldu. Eyaletin merkezi Hangzhou kenti, robotlarla ilgili 200'den fazla şirkete ev sahipliği yapan önemli bir teknoloji merkezi olarak öne çıkıyor.