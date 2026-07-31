Çin'in yeni büyüme faktörleri 2025'te ekonomiye önemli katkı sağladı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yeni büyüme faktörleri, 2025 yılında istikrarlı büyümelerini sürdürerek, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) içindeki paylarını artırdı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, yeni sektörler, yeni iş biçimleri ve yeni iş modellerinden oluşan "üç yeni" ekonominin katma değeri, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artışla yaklaşık 25,79 trilyon yuana (yaklaşık 3,8 trilyon ABD doları) ulaştı.

Üç yeni ekonominin GSYİH içindeki payı ise 2025 yılında bir önceki yıla göre 0,38 yüzde puan artarak yüzde 18,39'a yükseldi.

Yeni ekonomiler kapsamında, birincil sektörün katma değeri 986,5 milyar yuanla toplamın yüzde 3,8'ini oluşturdu. İkincil sektör, sağladığı 10,63 trilyon yuan katkıyla toplamın yüzde 41,2'sini, üçüncül sektör ise 14,17 trilyon yuanla toplamın yüzde 55'ine karşılık geldi.

Veriler, ülkenin yüksek teknoloji imalat sektörünün 2026 yılının ilk yarısında hızlı büyümesini sürdürdüğünü de ortaya koydu. Yüksek teknolojili imalat sektöründeki katma değerli sanayi üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua