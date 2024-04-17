Çin'in Sivil Havacılık Pazarı Rekor Rakamlara Ulaştı

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık pazarı, hem yolcu hem kargo taşımacılığı hacmi bakımından ilk çeyrekte rekor rakamlara ulaştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından Salı günü açıklanan veriler, bu yılın ilk çeyreğinde yolcu seyahatlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 ve 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak yaklaşık 180 milyona yükseldiğini gösterdi.

Aynı dönemde kargo taşımacılığı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,4 ve 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 19,6 artarak 2,01 milyon tona ulaştı.

Verilere göre Mart ayında yolcu taşımacılığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 artarak 54,73 milyona, kargo taşımacılığı ise yüzde 28,2 artarak 708.000 tona yükseldi.