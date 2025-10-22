Çin'in Sanal Gerçeklik Sektörü 10.000 Şirketi Geçiyor

NANCHANG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da düzenlenen 2025 Dünya Sanal Gerçeklik Endüstrisi Konferansı'na göre, 2024 yılı sonu itibarıyla Çin'de sanal gerçeklik (VR) sektöründe faaliyet gösteren 10.000'den fazla şirket bulunuyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı baş mühendisi Xie Shaofeng, ülkenin sanal gerçeklik sektörünün ilk aşamada kendi kendine yeten bir endüstri sistemi, çeşitlendirilmiş ve entegre bir uygulama ekosistemi ile nispeten eksiksiz bir endüstri ekolojisi kurduğunu belirtti.

Xie, temel teknolojilerde kaydedilen çığır açıcı ilerlemelerin yanı sıra standart geliştirme ve teknolojik entegrasyon alanlarında da önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Son yıllarda 30'dan fazla ulusal standardı hayata geçiren Çin, sanal dijital insanlar ve sanal gerçeklik terminal ekipmanları gibi kritik alanlarda 10'a yakın uluslararası standardın oluşturulmasına öncülük etti. Söz konusu standartlar, sektörün standartlaştırılmış gelişimini yönlendirmeye ve sağlamaya yardımcı oldu.

Jiangxi eyalet yönetimi tarafından düzenlenen Dünya Sanal Gerçeklik Endüstrisi Konferansı'nın bugüne kadar altı oturumu Nanchang'da gerçekleştirildi.