Çin'in Rongcheng kentinde karavan ihracatı arttı

RONGCHENG, 28 Şubat (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan ve önemli bir karavan üretim ve ihracat üssü olan Rongcheng kentinde, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,8 artışla 1,82 milyar yuan (yaklaşık 256 milyon ABD doları) tutarında ihraç değeri kaydedildi.