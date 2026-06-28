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Albüm: Çin'in Hangzhou-Taizhou Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı, 4,5 Yılda 100 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı

Albüm: Çin'in Hangzhou-Taizhou Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı, 4,5 Yılda 100 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı
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Çin'in özel sermaye tarafından işletilen ilk yüksek hızlı demiryolu hattı, Hangzhou'yu Shaoxing ve Taizhou'ya bağlayan 266,9 km'lik hat, 4,5 yılda 100 milyondan fazla yolcu taşıdı. Günlük sefer sayısı iki katına çıkarak 35'e ulaştı.

HANGZHOU, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in özel sermaye tarafından işletilen ilk yüksek hızlı demiryolu hattı, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde hizmete girmesinin üzerinden 4,5 yıl geçmeden 100 milyondan fazla yolcu taşıdı.

Toplam 266,9 kilometre uzunluğa ve saatte 350 kilometre tasarım hızına sahip olan demiryolu hattı, Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'yu Shaoxing ve Taizhou kentlerine bağlıyor.

8 Ocak 2022'deki açılışından bu yana, günlük planlanan tren seferlerinin sayısı başlangıçtaki karşılıklı 17,5'tan iki katına çıkarak 35'e ulaştı. Demiryolu hattı, bugüne kadar 43.100'den fazla tren seferine ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Xinhua
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