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Çin'in 'Ne Zha 2' Filmi Dünya Çapında Beşinci En Çok Hasılat Yapan Film Oldu

Çin'in 'Ne Zha 2' Filmi Dünya Çapında Beşinci En Çok Hasılat Yapan Film Oldu
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Çin'in animasyon filmi 'Ne Zha 2', 15,019 milyar yuan (yaklaşık 2,09 milyar ABD doları) hasılat elde ederek Disney'in 'Star Wars: Güç Uyanıyor' filminden daha fazla hasılat yaparak dünya çapında beşinci sıraya yerleşti. Film, 29 Ocak'ta Çin Yeni Yılı'nda gösterime girdi.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", Disney'in "Star Wars: Güç Uyanıyor" filmini geride bırakarak dünya çapında tüm zamanların beşinci en çok hasılat yapan filmi oldu.

Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre filmin ön satışlar dahil dünya çapındaki kazancı cumartesi günü itibariyle 15,019 milyar yuanı (yaklaşık 2,09 milyar ABD doları) aştı.

Bu başarıya, filmin 29 Ocak'ta Çin Yeni Yılı'nda gösterime girmesinden sadece 45 gün sonra ulaşıldı.

Böylece tek bir pazarda 1 milyar ABD doları hasılat elde eden ilk film, milyar dolarlık filmlere dahil olan ilk Hollywood dışı yapım ve dünya çapında tüm zamanların en çok hasılat elde eden animasyon filmi unvanlarını kazanan film, başarılarına bir yenisini de eklemiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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