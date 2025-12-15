Çin'de Konut Fiyatları Kasımda Geriledi

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli kentindeki konut fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre genel düşüş sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ilk kademedeki kentlerde (Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen) yeni konut fiyatları önceki aya göre yüzde 0,4 düştü. Fakat ülkenin ekonomik merkezi olan Shanghai'da fiyatlar ekimdeki seviyeye göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

İkinci kademe kentlerdeki yeni konut fiyatları önceki aya göre yüzde 0,3 düşerken, üçüncü kademe kentlerdeki fiyatlar yüzde 0,4 düştü. Bu oranlar, her iki kademede de önceki aya kıyasla 0,1 yüzde puanlık bir daralma anlamına geliyor.

NBS verileri, tüm büyük kentlerde ikinci el konut fiyatlarında aylık bazda düşüşler olduğunu da ortaya koydu. Aylık bazda, büyük kentlerdeki yeni ve ikinci el konut fiyatlarındaki genel aşağı yönlü eğilim devam etti.

NBS verilerine göre, 2025 yılının ilk 11 ayında, ülkenin gayrimenkul geliştirme yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 düşüş sergiledi.

Geçen hafta düzenlenen Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı'na göre, Çin gelecek yıl gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturmak, "kaliteli konut" inşaatını istikrarlı şekilde ilerletmek ve gayrimenkul geliştirmeye yönelik yeni bir model oluşturmak üzere çalışacak.