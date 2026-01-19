Çin'in Sanayi Üretimi 2025'te Yüzde 5,9 Arttı

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre aralık ayındaki sanayi üretimi ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış sergiledi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında, madencilik sektörünün katma değerli üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarken, imalat sektöründeki artış oranı yüzde 6,4 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 2,3 yükseldi.