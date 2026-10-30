Çin'in kaşmir başkenti Qinghe, ürünlerini 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediyor

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QİNGHE, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xingtai kentine bağlı Qinghe ilçesi, ülkenin önemli kaşmir işleme ve satış merkezlerinden biri.

Ülkenin kaşmir başkenti olarak da bilinen Qinghe'de üretilen kaşmir ürünleri, 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.

Kaynak: Xinhua