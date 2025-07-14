Çin'in İthalat ve İhracatı 2025'in İlk Yarısında Artış Gösterdi

Çin'in İthalat ve İhracatı 2025'in İlk Yarısında Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 21,79 trilyon yuana ulaştı. İhracat yüzde 7,2, ithalat ise yüzde 2,7 oranında değişiklik gösterdi.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 21,79 trilyon yuana (yaklaşık 3,05 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre büyüme oranı, yılın ilk 5 ayında kaydedilen yüzde 2,5'lik artışa kıyasla hız kazandı.

Verilere göre 2025'in ilk yarısında ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarken, ithalat ise yüzde 2,7 geriledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

Finalde skandal! Luis Enrique, Joao Pedro'ya vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı

Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.