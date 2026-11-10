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Çin'in ikinci büyük yerli kruvaziyeri Adora Flora City ilk deneme seferine çıktı

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Çin'in ikinci büyük yerli kruvaziyeri Adora Flora City ilk deneme seferine çıktı
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Çin'in ikinci büyük yerli kruvaziyeri Adora Flora City, ilk deneme seferi için pazartesi günü Shanghai Wusongkou Kruvaziyer Terminali'nden yola çıktı. Geminin 12 Kasım'da Guangzhou Nansha Limanı'na ulaşması planlanıyor; seferde operasyon ve yolcu hizmetleri test edilecek.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim ikinci büyük kruvaziyer gemisi Adora Flora City, ilk deneme seferi için pazartesi günü ülkenin doğusundaki Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'nden yola çıktı.

Operasyonel kabiliyetlerin kapsamlı şekilde testten geçirileceği deneme seferi, geminin resmi ticari faaliyetine geçişi için önemli bir adım teşkil ediyor. Adora Flora City'nin 12 Kasım'da ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinde bulunan Nansha Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na ulaşarak deneme seferini tamamlaması planlanıyor.

Geminin işletmecisi Adora Cruises tarafından yapılan açıklamaya göre, sefer sırasında denizcilik operasyonları, seyir güvenliği, ürün ve hizmetler, gemi-kara koordinasyonu ve gemi genelindeki bilgi sistemleri gibi alanlarda sistematik test ve düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Sefer süresince gerçek çalışma koşulları simüle edilerek düzenlenecek performans testlerinde, çeşitli departmanların kabin hizmetleri, yeme-içme, eğlence, alışveriş ve dinlenme gibi yolcu deneyimlerine yönelik müdahale ve koordinasyon kabiliyetleri de derinlemesine sınanacak.

Adora Cruises şirketinden bir yönetici, geminin ilk ticari seferine yönelik hazırlıkların önemli bir parçası olan denemenin, operasyonel destek kapasitesi, ürün deneyimi ve hizmet prosedürlerinin gerçek koşullarda test edilmesini sağlayacağını söyledi.

Yeni gemi, Guangzhou'ya ulaştıktan sonra ana limana yanaşma, liman koordinasyonu ve ilk sefer hizmet prosedürlerine yönelik hazırlıklarını sürdürecek. 14-16 Kasım tarihlerinde ikinci deneme seferini gerçekleştirmesi planlanan gemi, ilk sefer sezonuna ise 22 Kasım'da Guangzhou'dan başlayacak.

Kaynak: Xinhua
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