Çin'in GSYİH'si 2025'in İlk Üç Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı
BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre GSYİH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış sergiledi.
