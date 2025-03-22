Çin'in E-Ticaret Sektöründe Büyük Büyüme

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret sektörü 2025 yılının ilk iki ayında güçlü bir büyüme artışı kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü yaptığı açıklamaya göre, yapay zeka ve ülkenin tüketim malları takas programı, insansı robotlar ve diğer somutlaştırılmış akıllı ürünlerin dijital tüketimde yeni önemli noktalar olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, çevrimiçi mal satışlarının istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulundu.

Resmi veriler, Çin'in fiziksel mallara yönelik online perakende satışlarının Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 5 artarak tüketim mallarına yönelik perakende satışlardaki yüzde 4'lük büyümeyi geride bıraktığını gösterdi.

Bakanlık, vizesiz giriş uygulamasının genişletilmesi gibi politika teşvikleriyle desteklenen çevrimiçi hizmetlerin de bu dönemde hızlı bir büyüme kaydettiğini ve çevrimiçi turizm hizmetleri satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 35,9 oranında arttığını açıkladı.

Veriler ayrıca İpek Yolu e-ticaret işbirliği çerçevesinde Kolombiya'dan çarkıfelek meyvesi satışlarının geçen yıla göre yüzde 355,5, Sırbistan'dan şarap satışlarının ise yüzde 215,8 oranında arttığını gösterdi.