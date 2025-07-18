Çin'in Changsha Kentinde Yazın Kayak Keyfi
Hunan eyaletinin Changsha kentinde yerin 36 metre altında inşa edilen kapalı kayak merkezi, sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerine kayak yapma ve serin bir ortamda vakit geçirme imkanı sunuyor.
CHANGSHA, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde yerin 36 metre altına inşa edilen kapalı kayak merkezi, yaz aylarında ziyaretçilerine sıcak havalardan kaçış imkanı sunuyor. Merkezde kayak yapmanın yanı sıra çocukların karda oyun oynayabildiği ve ailelerin serin ortamda vakit geçirebildiği çeşitli alanlar da bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel