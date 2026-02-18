Çin'in Cari Fazlası 2025'te 734,9 Milyar Dolar Oldu

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in cari işlemler hesabı 2025 yılında 734,9 milyar ABD doları fazla verdi.

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin açıkladığı ön verilere göre, dördüncü çeyreğe ilişkin net hata ve noksan kalemi dahil olmak üzere sermaye ve finans hesabı ise 2025 genelinde 760,2 milyar dolar açık kaydetti.

Kaynak: Xinhua