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Çin'in Büyük Körfez Bölgesi İnsansı Robot Sektöründe Öne Çıkıyor

Çin'in Büyük Körfez Bölgesi İnsansı Robot Sektöründe Öne Çıkıyor
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Çin'in Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi, araştırma ve geliştirme yetenekleri ile insansı robot sektörünün gelişimini destekliyor. Bölgedeki teknoloji şirketleri ve araştırma kuruluşları, robot ürünlerine zeka ve ustalık katıyor.

SHENZHEN, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi, araştırma ve geliştirme konusundaki üstün yetenekleri ve imalat konusundaki güçlü temeliyle, insansı robot sektörünün gelişimi için uygun bir ortam oluşturuyor.

Büyük Körfez Bölgesi'nde son yıllarda temel bileşenlerden sistem entegrasyonuna kadar insansı robot sektöründeki birçok dikey alanda gelişme yaşandı. Bölgede gittikçe daha çok artan teknoloji şirketleri ile araştırma kuruluşları, insansı robot ürünlerine daha fazla zeka ve ustalık kazandırdı. Bu ürünler endüstriyel operasyon, sağlık, eğitim ve araştırma gibi birçok alanda giderek daha fazla kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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