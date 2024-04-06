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Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ticari insansız hava sistemi yeni bir modelle ilk uçuşunu gerçekleştirecek

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BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ticari insansız hava sistemine (UAS) ait yeni bir model, ilk uçuşunu yapma aşamasına girdi.

Ülkenin önde gelen uçak üreticisi olan Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), çok işlevli UAS modeli HH-100'ün yüksek hızlı son otomatik taksi testini kısa süre önce tamamladığını açıkladı.

Modelin test sırasında istikrarlı bir performans sergilediğini ve otomatik taksi kontrol becerilerinin iyi çalıştığını belirten geliştirici firma, ilk uçuş aşamasına gelindiğini bildirdi.

HH-100 modeli, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde AVIC XAC Ticari Uçak Limited Şirketi tarafından bağımsız olarak geliştirildi. İki ana bölüme sahip model, insansız hava aracı ile yer komuta ve kontrol istasyonundan oluşuyor.

Ticari insansız hava sistemi, düşük maliyet, yüksek yük kapasitesi ve çeşitli avantajlar sunuyor. Tasarlanan maksimum kalkış ağırlığı 2.000 kilogram, yük kapasitesi ise 700 kilogram olan model, tam yükle 520 kilometre uçuş menziline sahip.

AVIC'e göre, HH-100 modeli bölgesel lojistik, orman ve çayır yangınlarıyla mücadele, yangın izleme, afet yardım malzemesi teslimatı, röle iletişimi ve yapay yağış gibi çeşitli görevler gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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