Çin'in 5G Baz İstasyonu Sayısı 4,71 Milyona Ulaşıyor

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in siber altyapısını güçlendirme çabaları kapsamında, ülkede kurduğu 5G baz istasyonları sayısı eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 4,71 milyonu buldu.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, bu rakam geçen yılın sonuna göre 455.000 net artışa tekabül ediyor.

Çin'in telekomünikasyon sektörü, 5G hizmetlerini kullanmaya başlayan Çinli cep telefonu kullanıcılarının sayısının artmasıyla birlikte, yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Verilere göre geçen ayın sonunda, ülkenin üç büyük telekomünikasyon şirketi ve China Broadnet'in 5G cep telefonu kullanıcı sayısı 1,2 milyara yaklaştı.

Çin, son beş yılda dünyanın en büyük ve en kapsamlı 5G ağ altyapısını kurdu.