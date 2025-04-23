Çin ile Kenya Arasındaki Ticaret Rekor Düzeye Ulaştı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin ile Kenya arasındaki ticaret yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaşarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştiğini ortaya koydu.

Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre, iki ülke arasındaki mal ticareti yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 16,13 milyar yuana (yaklaşık 2,24 milyar ABD doları) ulaştı ve böylece üst üste altıncı çeyrekte de büyüme kaydetti.

Gümrük verilerine göre, Çin'in Kenya'ya ihracatı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,8 artarken, Kenya'dan ithalatı ise yüzde 13,2 oranında yükseldi.

Çin ve Kenya, 60 yılı aşkın süre önce kurulan diplomatik ilişkilerden bu yana çeşitli alanlarda işbirliğini güçlü şekilde genişletti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2017 yılında kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı düzeyine yükseltildi.

Çin halihazırda Kenya'nın en büyük ticaret ortağı ve ithalatında en büyük kaynak ülke konumundayken, Kenya da Çin'in Doğu Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor.

İkili ticaret iki ülke halkına da somut faydalar sağlıyor. Ev aletleri, elektrikli bileşenler ve inşaat makineleri gibi Çin malları Kenya'nın altyapı gelişimini desteklerken, tüketicilere daha geniş seçenekler sunuyor. Öte yandan Kenya'dan gelen avokado ve çay gibi tarım ürünleri de Çinli tüketicilerin sofralarında daha fazla yer bulmaya başladı.