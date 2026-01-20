Çin, Özel Yatırımları Desteklemek İçin Yaklaşık 72 Milyar Dolarlık Politika Paketi Açıkladı

ANONS (Türkçe): ZHOU SANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin hükümeti, mikro, küçük ve orta ölçekli özel işletmelerin yatırımlarını desteklemek amacıyla toplam 500 milyar yuan (yaklaşık 71,42 milyar ABD doları) tutarında özel bir garanti programı başlatıyor.

Maliye Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli departmanların salı günü ortaklaşa yayımladığı duyuruya göre program iki yıllık bir süre boyunca Ulusal Finansman Garantisi Fonu aracılığıyla uygulanacak. Duyuruda programın yalnızca orta ve uzun vadeli kredileri değil, fabrika genişletme, mağaza yenileme ve işletme sermayesi gibi günlük faaliyetlere ilişkin finansman ihtiyaçlarını da kapsayacağı belirtildi.

