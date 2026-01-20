Haberler

Çin, Özel Yatırımları Desteklemek İçin Yaklaşık 72 Milyar Dolarlık Politika Paketi Açıkladı

Çin, Özel Yatırımları Desteklemek İçin Yaklaşık 72 Milyar Dolarlık Politika Paketi Açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin hükümeti, mikro, küçük ve orta ölçekli özel işletmelerin yatırımlarını desteklemek amacıyla 500 milyar yuan (yaklaşık 71,42 milyar ABD doları) tutarında bir garanti programı başlatıyor. Program, mali desteklerin yanı sıra işletme faaliyetleri için de finansman sağlamayı hedefliyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin hükümeti, mikro, küçük ve orta ölçekli özel işletmelerin yatırımlarını desteklemek amacıyla toplam 500 milyar yuan (yaklaşık 71,42 milyar ABD doları) tutarında özel bir garanti programı başlatıyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin hükümeti, mikro, küçük ve orta ölçekli özel işletmelerin yatırımlarını desteklemek amacıyla toplam 500 milyar yuan (yaklaşık 71,42 milyar ABD doları) tutarında özel bir garanti programı başlatıyor.

Maliye Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli departmanların salı günü ortaklaşa yayımladığı duyuruya göre program iki yıllık bir süre boyunca Ulusal Finansman Garantisi Fonu aracılığıyla uygulanacak. Duyuruda programın yalnızca orta ve uzun vadeli kredileri değil, fabrika genişletme, mağaza yenileme ve işletme sermayesi gibi günlük faaliyetlere ilişkin finansman ihtiyaçlarını da kapsayacağı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

Almanya'da lider olan takıma gidiyor
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
'Casperler' iddianamesi; Diyarbakır'dan inşaatta çalıştırmak için çağırıp hücre evine yerleştirdiler

İnşaatta çalıştırma bahanesiyle çağırıp hücre evine yerleştirdiler
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

Almanya'da lider olan takıma gidiyor
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor