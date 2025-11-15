Çin, Hollanda'dan Nexperia Sorunu İçin Yapıcı Çözümler Bekliyor

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Hollanda'ya Çin'le işbirliği yapma konusunda istek gösterme ve Nexperia sorununa somut ve yapıcı bir çözüm sunma çağrısında bulundu.

Sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada Hollanda Ekonomi Bakanı Vincent Karremans'ın Çinli şirket Wingtech'in iştiraki olan yarı iletken üreticisi Nexperia meselesiyle ilgili son açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Çin'in gerçekleri çarpıtan, siyahla beyazı birbirine karıştıran ve kasıtlı eylemlerde ısrar eden söz konusu açıklama karşısında büyük bir hayal kırıklığı ve memnuniyetsizlik duyduğunu ifade etti.

Sözcü, Hollanda'nın istişare için Çin'e personel göndermesini kabul ettiklerini belirtti.

Sözcü, Çin'in küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla mevcut sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için Hollanda tarafıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Sözcü, Hollanda'dan yeni sorunlar ve çatışmalar yaratmak yerine yapıcı çözümler üretmesini ve mevcut meseleleri çözmeye odaklanmasını beklediklerini kaydetti.