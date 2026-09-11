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Çin: Hindistan, yabancı şirketlere adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamalı

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BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin, Hindistan'a, ülkede yatırım yapan ve faaliyet gösteren yabancı işletmelere eşit, adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin, Hindistan'a, ülkede yatırım yapan ve faaliyet gösteren yabancı işletmelere eşit, adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ile Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin özü itibarıyla karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkelerine dayandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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