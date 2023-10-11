Çin, Hibrit Pirinç Ekim Alanını Genişletti

Çin, son 50 yılda kendi geliştirdiği hibrit pirincin ekim alanını 600 milyon hektara çıkararak, toplam pirinç verimini 800 milyar kilogram artırdı. Hibrit pirinç, Çin'in en önemli temel gıdalarından biridir.

CHANGSHA, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin, kendi geliştirdiği hibrit pirincin ekim alanını son 50 yılda ülke genelinde 600 milyon hektara çıkararak, toplam pirinç verimini 800 milyar kilogram artırdı.

Pirinç, Çinliler için en önemli temel gıdalardan biri. Dünyanın ilk yüksek verimli hibrit pirinç türü, 1973 yılında "hibrit pirincin babası" olarak bilinen Çinli bilim insanı Yuan Longping ve araştırma ekibi tarafından başarıyla yetiştirildi.

Hibrit pirinç ekimi ile ilgili en son veriler, bilim insanı Yuan'ın başarılı hibrit pirinç türü çalışmasının 50. yıldönümü münasebetiyle, Çarşamba günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde düzenlenen uluslararası bir seminerde açıklandı.

Hunan Eyaleti Tarım Bilimleri Akademisi yetkilisi Bai Lianyang, Çin'in mu (yaklaşık 0,067 hektar) başına sezonluk ortalama pirinç veriminin, 1950 ve 1960'lardaki 170 kilogramdan günümüzde 470 kilograma yükseldiğini kaydetti.

Bai, şu anda Çin'de her yıl 17 milyon hektardan daha büyük bir alanda hibrit pirinç ekildiğini, bu sayede pirinç üretiminin yaklaşık 2,5 milyon ton arttığını ve yılda 80 milyondan fazla kişiyi beslediğini sözlerine ekledi.

Bugüne kadar dünya genelindeki onlarca ülke hibrit pirinçle ilgili araştırma ve deneme ekimleri gerçekleştirirken, hibrit pirincin yurtdışındaki yıllık ekili alanı toplamda yaklaşık 8 milyon hektara ulaştı.

Çin, 1980'lerden bu yana yabancı ülkeler için hibrit pirinç çalışmaları ve ekimi alanında 14.000'den fazla teknik ve idari personel yetiştirdi.