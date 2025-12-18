Haberler

Albüm: Çin, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Özel Gümrük Uygulaması Başlattı
Çin, yüzölçümü bakımından en büyük serbest ticaret limanı olan Hainan'da özel gümrük operasyonlarını başlatarak, ithalatı kolaylaştırmayı ve sıfır gümrük vergisi uygulamalarını genişletmeyi amaçlıyor. Bu adım, küresel korumacılığın arttığı bir dönemde serbest ticareti teşvik etme çabaları açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.

HAİKOU, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin perşembe günü yüzölçü bakımından dünyanın en büyük serbest ticaret limanı olan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ada genelini kapsayan özel gümrük operasyonlarını başlattı. Söz konusu uygulama, ithal malların daha serbest girişine, sıfır gümrük vergisi kapsamının genişletilmesine ve iş dünyası için daha elverişli düzenlemelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyor.

Bu adım, küresel ölçekte korumacılığın arttığı bir dönemde, Çin'in serbest ticareti teşvik etme ve yüksek standartlı dışa açılımı genişletme yönündeki çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

30.000 kilometrekareyi aşan yüzölçüme sahip tropikal ada, yeni düzenlemeler kapsamında özel gümrük denetim bölgesi olarak belirlendi. Bu durum, sıfır gümrük vergisi, düşük vergi oranları ve basitleştirilmiş vergi sistemiyle desteklenen; mal, sermaye, personel ve veri akışının daha serbest hale gelmesini öngören Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın gelişiminde yeni bir aşamaya geçildiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
