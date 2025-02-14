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Çin, güvenilmez kuruluşlar listesine iki ABD firmasını ekledi

Çin, güvenilmez kuruluşlar listesine iki ABD firmasını ekledi
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD merkezli PVH ve Illumina firmalarının güvenilmez kuruluşlar listesine eklendiğini açıkladı. Bakanlık, bu listeye alınan firmaların piyasa kurallarını ihlal ettiklerini belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı, güvenilir olmayan kuruluşlar listesinin piyasa kurallarına zarar veren ve Çin yasalarını ihlal eden çok az sayıda yabancı kuruluşu hedef aldığını belirtti. Bakanlık Sözcüsü He Yongqian, düzenlenen olağan basın toplantısında PVH ve Illumina adlı iki ABD firmasının 4 Şubat'ta Çin'in güvenilmez kuruluşlar listesine eklendiğini kaydetti. He, bu hamle ile söz konusu şirketlerin, ülkenin güvenilir olmayan kuruluşlar listesine ilişkin hükümlerinin 10. maddesi kapsamında bir veya birden fazla tedbire tabi tutulabileceğini sözlerine ekledi.

"İHTİYATLI DAVRANIYORUZ"

Çin'in güvenilir olmayan kuruluşlar listesiyle ilgili meseleleri ele alırken her zaman ihtiyatlı davrandığını belirten sözcü, dürüst ve yasalara saygılı yabancı kuruluşların endişelenmesi için hiçbir neden olmadığını vurguladı. He, Çin hükümetinin dünyanın dört bir yanından şirketleri Çin'de yatırım yapmaya ve faaliyet göstermeye davet etmeye ve ülkede faaliyet gösteren yasalara saygılı yabancı işletmeler için istikrarlı, adil ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamaya olan kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları169bb:

kudur donut trip

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