Çin, Fotovoltaik ve Batarya Ürünlerine Yönelik İhracat Vergi İadelerinde Düzenlemeye Gidecek

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin, fotovoltaik ve batarya ürünleri de dahil olmak üzere bir dizi üründe ihracat vergi iadelerine yönelik değişiklikler yapacağını duyurdu.

Çin Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi'nin cuma günü ortaklaşa yaptığı açıklamada fotovoltaik ürünlerin katma değer vergisine (KDV) ilişkin ihracat vergi iadelerinin 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Batarya ürünlerine yönelik KDV ihracat vergi iadesi oranının ise 1 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 9'dan yüzde 6'ya düşürüleceği, söz konusu iadenin ise 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren tamamen kaldırılacağı bildirildi.