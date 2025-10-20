Çin'den Yeşil Deniz Taşımacılığı İçin Uluslararası İşbirliği Girişimi

SHANGHAİ, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, "Yeşil Deniz Taşımacılığı Koridorlarında Uluslararası İşbirliği Girişimi" başlattı. Pazar günü Shanghai'da düzenlenen 2025 Kuzey Bund Forumu kapsamında duyurulan girişim, daha güvenli, daha verimli ve daha yeşil bir küresel denizcilik ekosistemi oluşturmak için ortak çabaların artırılmasını hedefliyor.

Girişimde yeşil denizcilik koridorları konusunda uluslararası işbirliği teşvik etmeye yönelik yedi temel önlem yer alıyor.

Bu önlemler yeşil deniz taşımacılığı koridorlarının aşamalı olarak genişletilmesi, yeşil ve düşük karbonlu gemilerin gelişiminin hızlandırılması, sıfır karbonlu (yaklaşık sıfır karbonlu) limanların geliştirilmesi, yeşil yakıt tedarik kapasitesinin artırılması, hükümet-pazar işbirliğinin güçlendirilmesi, en iyi uygulamaların paylaşılması ve inovasyonun desteklenmesi olarak sıralanıyor.

Forumda Çin'in doğusundaki Qingdao Limanı ile Almanya'nın Hamburg Limanı arasında ortaklaşa bir yeşil deniz taşımacılığı koridorunun kurulması gibi yeşil deniz taşımacılığı koridorlarının oluşturulmasında elde edilen birçok işbirliği başarısı duyuruldu.

Bakanlık verilerine göre son yıllarda denizcilik bağlantısında dünyadaki lider konumunu koruyan Çin, sektördeki açıklık ve uluslararası işbirliğini istikrarlı biçimde genişletiyor. Çin, Nisan 2025 itibarıyla 70 ülke ve bölgeyle ikili veya çok taraflı denizcilik anlaşmaları imzalamış durumda.

Shanghai Limanı ve Ningbo-Zhoushan Limanı gibi Çin'in önde gelen limanları, yeşil yakıt tedarik altyapısının geliştirilmesine hız vermiş durumda.

Beşincisi düzenlenen 2025 Kuzey Bund Forumu, Ulaştırma Bakanlığı ve Shanghai belediyesi tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Forum, 21 Ekim'e kadar sürecek.