Çin'deki Yantai Limanı, Ticari Araçlar İçin Lojistik Merkezine Dönüşüyor

YANTAİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Yantai Limanı eşsiz jeolojik avantajlarıyla son yıllarda ticari araçlar için lojistik bir merkeze dönüşme çabalarını hızlandırdı. Limanda halihazırda 30'dan fazla ülke ve bölgeye ulaşan 14 adet küresel ticari araç lojistik hattı açılmış durumda. Yantai Limanı'nda ticari araçlar için çok modlu işlem hacmi 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artarak 174.000'e ulaştı.