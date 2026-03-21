Çin'de Yabancı Sermayeli Yeni Firma Sayısı İlk İki Ayda Yüzde 14 Arttı

Çin'de 2023 yılının ilk iki ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14 artış göstererek 8.631'e ulaştı. Ancak fiili doğrudan yabancı yatırımlar %5,7 düşüşle 161,45 milyar yuan oldu. Yüksek teknoloji sektörleri ise önemli bir artış kaydetti.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk iki ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 8.631'e yükseldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 düşüşle 161,45 milyar yuan (23,43 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Sektörlere göre bakıldığında imalat sektörüne doğrudan yabancı yatırım girişleri 47,52 milyar yuana, hizmet sektörüne doğrudan yabancı yatırım girişleriyse 111,22 milyar yuana ulaştı.

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji sektörleri 63,21 milyar yuan tutarında doğrudan yabancı yatırım çekti. Bu yatırım, geçen yıla göre yüzde 20,4 artışla ulusal düzeydeki toplam doğrudan yabancı yatırımların yüzde 39,2'sini teşkil etti.

Kaynak ülkeler açısından ise Kanada'dan Çin'e yapılan doğrudan yatırımlar geçen yıla göre yüzde 210, İsviçre'den yapılan yatırımlarsa yüzde 41,3 düzeyinde artış sergiledi.

Kaynak: Xinhua
