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Çin'de Perakende Satışlar İlk 5 Ayda Yüzde 2,8 Arttı

Çin'de Perakende Satışlar İlk 5 Ayda Yüzde 2,8 Arttı
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Çin'de mal ve hizmet perakende satışları ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 2,8 artış gösterdi. Hizmet sektörü satışları yüzde 5,4, çevrimiçi satışlar ise yüzde 5,9 yükseldi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, hizmet sektöründeki perakende satışlar ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4, perakende mal satışları ise yüzde 1,2 artış kaydetti.

Yılın ilk beş ayında tüketim mallarının perakende satışları yüzde 1,4 artışla 20,6 trilyon yuana (yaklaşık 3 trilyon ABD doları) ulaştı.

Veriler ayrıca, ocak-mayıs döneminde mal ve hizmetlerin çevrimiçi perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 8,3 trilyon yuana ulaştığını ortaya koydu. Aynı dönemde gıda ürünlerinin çevrimiçi satışları yüzde 15,5 artarken, giyim ürünlerinin çevrimiçi satışları da yüzde 7,2 yükseldi. Çevrimiçi hizmet perakende satışları ise yüzde 7,6 artarak 3,05 trilyon yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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