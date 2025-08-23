Çin'de Kırsal Canlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

LHASA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, liderlik ettiği merkezi heyet üyeleriyle birlikte, Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Bainang ilçesine bağlı Gadong kasabasının Ayag köyünde kırsal canlandırma çalışmaları ve halkın günlük yaşamı hakkında bilgi alıyor, 22 Ağustos 2025.

Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in görevlendirdiği merkezi heyet üyeleri cuma günü Xigaze kentinde yerel yetkililer ve bölge sakinlerini ziyaret etti. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)