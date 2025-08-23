Çin'de Kırsal Canlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Çin Komünist Partisi'nin liderliği altında, Xizang Özerk Bölgesi'nde kırsal canlandırma çalışmaları hız kazanıyor. Wang Huning başkanlığındaki merkezi heyet, Ayag köyünde halkın günlük yaşamı hakkında bilgi almak amacıyla ziyaretlerde bulundu.

LHASA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, liderlik ettiği merkezi heyet üyeleriyle birlikte, Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Bainang ilçesine bağlı Gadong kasabasının Ayag köyünde kırsal canlandırma çalışmaları ve halkın günlük yaşamı hakkında bilgi alıyor, 22 Ağustos 2025.

Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in görevlendirdiği merkezi heyet üyeleri cuma günü Xigaze kentinde yerel yetkililer ve bölge sakinlerini ziyaret etti. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

