Çin'de Kentsel İşsizlik Oranı Ekim'de Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
Çin'de kentsel işsizlik oranı ekimde eylüle göre 0,1 puan düşerek yüzde 5,1'e geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu, iş piyasasında genel istikrarın korunduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranının, ekimde eylüle göre 0,1 puan düşerek yüzde 5,1'e gerilemesiyle iş piyasası genel istikrarını korudu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre kentsel işsizlik oranı iki ay üst üste düşüş kaydetti.

NBS Sözcüsü Fu Linghui, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dışarıdan gelen olumsuz etkiler ve ekonomik faaliyetlerdeki önemli zorluklara rağmen, Çin'in istihdam durumu genel olarak istikrarlı seyretti" ifadelerini kullandı.

Fu, verilerin ayrıntılı analizine göre kırsal göçmen işçilerin işsizlik oranının ekimde bir önceki aya göre 0,2 yüzde puan düşüşle yüzde 4,5 olarak gerçekleştiğini ve bu oranın ulusal ortalamanın önemli ölçüde altında olduğunu belirtti.

Sözcü "Kilit önemdeki gruplar arasında istihdamdaki iyileşmeler, hem geçim kaynakları hem de büyüme için önemli bir destek sağladı" dedi.

Veriler, 2025'in ilk 10 ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranının ortalamasının yüzde 5,2 olduğunu gösterdi.

2025 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi koyan Çin, yıl içinde 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
