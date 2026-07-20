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Çin, 400'ü Aşkın İnsansı Robot Modeliyle Küresel Lider Konumunda

Çin, 400'ü Aşkın İnsansı Robot Modeliyle Küresel Lider Konumunda
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Çin'de geliştirilen tam donanımlı insansı robot modeli sayısı 400'ü aşarak dünya toplamının yarısından fazlasına ulaştı. Ayrıca, dört ayaklı robotlar da küresel satışların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen tam donanımlı insansı robot modeli sayısı 400'ü aşarak dünya toplamının yarısından fazlasına ulaştı. Bu durum, ülkenin robotik sektöründeki hızla büyüyen konumunu ortaya koyuyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayımlanan verilere göre, yılın ilk yarısında ülkede geliştirilen dört ayaklı robotlar ise küresel satışların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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