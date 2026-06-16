Çin'de Yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali Tatilinde Günlük 2,2 Milyon Sınır Ötesi Seyahat Bekleniyor

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali tatilinde sınır giriş ve çıkışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artış bekleniyor. Günlük ortalama geçiş sayısının ise 2,2 milyona ulaşması öngörülüyor.

Ulusal Göç İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, yoğunluğun zirve yaptığı günlerde günlük yolcu işlem hacminin 2,35 milyona çıkması bekleniyor.

Çin ay takvimine göre beşinci ayın beşinci günü kutlanan Ejderha Teknesi Festivali, bu yıl 19- 21 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua