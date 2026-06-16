Haberler

Çin'de Yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali Tatilinde Günlük 2,2 Milyon Sınır Ötesi Seyahat Bekleniyor

Çin'de Yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali Tatilinde Günlük 2,2 Milyon Sınır Ötesi Seyahat Bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de 19-21 Haziran'da kutlanacak Ejderha Teknesi Festivali tatilinde sınır giriş ve çıkışlarının geçen yıla göre yüzde 11,7 artması, günlük ortalama geçiş sayısının 2,2 milyona ulaşması bekleniyor. Yoğun günlerde bu sayının 2,35 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali tatilinde sınır giriş ve çıkışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artış bekleniyor. Günlük ortalama geçiş sayısının ise 2,2 milyona ulaşması öngörülüyor.

Ulusal Göç İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, yoğunluğun zirve yaptığı günlerde günlük yolcu işlem hacminin 2,35 milyona çıkması bekleniyor.

Çin ay takvimine göre beşinci ayın beşinci günü kutlanan Ejderha Teknesi Festivali, bu yıl 19- 21 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçildi, İran'a yaptırım uygulamıyoruz

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir açıklama daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz tanıma sistemindeki hata hayatını kabusa çevirdi! Şehir dışına çıkmaya korkuyor

Şehir dışına çıkamıyor: Nedeni duyanları şaşırttı!

Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda görsel şölen: Aydınlatma direkleri leyleklerin yeni adresi oldu

Bu yolda seyahat edenler gözlerine inanamıyor!
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı