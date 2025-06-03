Çin'de Ejderha Kayığı Festivali'nde Seyahatler Yüzde 2,5 Arttı

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali'nde Seyahatler Yüzde 2,5 Arttı
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Çin'de 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında kutlanan Ejderha Kayığı Festivali'nde, iç seyahatlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 2,5 artış göstererek 653,7 milyona ulaştı. İç turizm harcamaları ise 42,73 milyar yuana (yaklaşık 5,95 milyar dolar) yükseldi.

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali'nin kutlandığı 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde ülke içinde 653,7 milyon seyahat yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl 3 günlük tatilde yapılan iç seyahatlerin sayısı geçen yılın festival dönemine kıyasla yüzde 2,5 artış kaydettiği belirtildi.

Bakanlığın verilerine göre, bu dönemde kara yoluyla 597,32 milyon, demir yoluyla 48,03 milyon, deniz ve nehir yollarıyla 2,73 milyon ve hava yoluyla 5,63 milyon yolcu seyahat etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da festival döneminde iç turizm harcamalarının geçen yıla göre yüzde 5,9 artarak 42,73 milyar yuana (yaklaşık 5,95 milyar dolar) ulaştığını kaydetti.

"Duanvu" adıyla bilinen Ejderha Kayığı Festivali, Çin'in geleneksel ay takvimine göre yıl ortasına denk gelen, 5. ayın 5. gününde kutlanıyor.

Festival, nehirlerde yapılan geleneksel takım kayığı yarışları ile bugüne özel hazırlanan bambu veya kamış yapraklarına sarılan, içinde yapışkan pirinç, kırmızı fasulye ve hurma olan huni biçimli tatlılarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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