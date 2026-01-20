Haberler

Çin'de Yaklaşan Bahar Bayramı Tatilinde Rekor Düzeyde Uçak Seyahati Yapılması Bekleniyor

Güncelleme:
Çin'in sivil havacılık sektörü, yaklaşan Bahar Festivali sırasında yolcu sayısının 95 milyona ulaşarak rekor kırmasını bekliyor. Yoğun seyahat döneminde günlük ortalama yolcu sayısı 2,38 milyona çıkacak.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin sivil havacılık sektöründe, yaklaşan Bahar Festivali sırasında yolcu sayısının 95 milyona ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Ulaştırma Departmanı Müdür Yardımcısı Wang Weijun, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 2 Şubat - 13 Mart tarihleri arasındaki 40 günlük yoğun seyahat döneminde günlük ortalama yolcu sayısının 2,38 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Wang, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla günde ortalama 19.400 uçuşun gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

Hava yolu seyahatlerindeki büyük artışın, havacılık ve turizmin entegre gelişimi, tatil döneminin uzunluğu ve sınır ötesi yolculukların kolaylaşması gibi faktörlerden kaynaklandığını belirten Wang, popüler güzergahlar arasında kuzeydeki 'kar ve buz' destinasyonları, güneydeki ılıman tatil bölgeleri ile iç ve dış turizmin uluslararası rotalarının yer aldığını ifade etti.

Wang, artan talep karşısında idarenin güvenlik yönetimi, uçuş kapasitesi ve hizmet desteği gibi alanlarda belirlenen hedeflere yönelik önlemler alacağını açıkladı.

Wang, sivil havacılık sisteminin yolculara güvenli, uygun ve rahat bir seyahat sağlamak ve söz konusu dönemde hava kargo kanallarının sorunsuz ve etkin işleyişini sürdürmek üzere her türlü çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
