Haberler

Albüm: Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğu Başladı

Albüm: Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğu Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de 2 Şubat itibarıyla başlayan Bahar Bayramı seyahatlerinde, bölgeler arası seyahatlerin 9,5 milyara ulaşarak rekor kırması öngörülüyor. Demiryolu ve havayolu yolcu sayısında da önemli artışlar bekleniyor.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'de pazartesi günü başlayan Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunda bölgeler arası seyahatlerin 9,5 milyara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Demiryolları yolcu sayısının 540 milyon, sivil havacılık yolcu sayısınınsa 95 milyon olacağı öngörülürken, hem toplam trafik hacminin hem de günlük zirve yolcu akışlarının önceki rekorları kırması bekleniyor.

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı bu yıl 17 Şubat'a denk geliyor. Resmi tatil 9 gün sürerken, seyahat yoğunluğunun 13 Mart'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

"Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı