Çin'de Akıllı Araçlar Tedarik Zinciri Fuarı Düzenleniyor

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın akıllı araç sergi alanında temel hammaddelerden ana bileşenlere ve ilgili hizmetlere kadar akıllı araçların tüm endüstriyel zincirinde yer alan temel teknolojiler ve ürünler sergileniyor. Bu yıl akıllı araç sergi alanındaki ortak bir standa ev sahipliği yapan Rio Tinto, Bosch, Baowu Steel ve XPENG, küresel sanayi ve tedarik zinciri boyunca ilgili aktörlerin derinlemesine entegrasyonunu ve işbirliğini ortaya koyuyor.