Albüm: Çin'de '618' Alışveriş Festivali Yoğunluğu Başladı

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin genelindeki e-ticaret ve lojistik şirketleri, her yıl 18 Haziran civarında düzenlenen ve haftalarca süren "618" çevrimiçi alışveriş festivali öncesinde satış, paketleme ve teslimat faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Kaynak: Xinhua