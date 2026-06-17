Albüm: Çin'de "618" Alışveriş Festivali Yoğunluğu Başladı
Çin genelindeki e-ticaret ve lojistik şirketleri, 18 Haziran'da başlayacak haftalarca süren '618' çevrimiçi alışveriş festivali öncesinde satış, paketleme ve teslimat faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin genelindeki e-ticaret ve lojistik şirketleri, her yıl 18 Haziran civarında düzenlenen ve haftalarca süren "618" çevrimiçi alışveriş festivali öncesinde satış, paketleme ve teslimat faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Kaynak: Xinhua