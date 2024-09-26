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Çin'de 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 4 Milyonu Aştı

Çin'de 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 4 Milyonu Aştı
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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla Çin'deki 5G baz istasyonu sayısı 4,04 milyonu geçti ve mobil abone sayısı 966 milyona ulaştı. 5G ağı, şehirler ve köylerin büyük bir kısmını kapsıyor.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı Ağustos ayı sonunda 4,04 milyonu aştı.

Bu veri, ülke çapındaki toplam mobil baz istasyonu sayısının yüzde 32,1'ini oluşturuyor.

Çin'deki 5G mobil abone sayısı ise 966 milyona ulaştı.

Ülkede son yıllarda 5G ağı ve bu ağın ticarileşmesi hızla gelişiyor. 5G ağı artık her şehir ve kasabanın yanı sıra köylerin de yüzde 90'ından fazlasını kapsıyor.

Çin'in 5G standart temel patent beyanları, küresel toplamın yüzde 42'sini oluşturuyor.

Bakanlık, Çin'in 5G gelişimini ilerletmeye ve kültür ve turizm alanları, sağlık tesisleri, üniversiteler, ulaşım merkezleri ve metro sistemleri gibi yerlerde 5G ağ kapsamını genişletmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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