Çin, Belirli Çelik Ürünlerine İhracat Lisansı Uygulaması Getirecek

Güncelleme:
Çin, 1 Ocak 2026'dan itibaren belirli çelik ürünlerinin ihracatında lisans sistemi uygulayacağını duyurdu. Dış ticaret işletmeleri, bu ürünleri export etmek için lisans başvurusu yapmak zorunda olacak.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin, 1 Ocak 2026'dan itibaren belirli çelik ürünlerinin ihracatında lisans sistemi uygulamaya başlayacak.

Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel İdaresi cuma günü yaptıkları ortak açıklamada ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca belirli çelik ürünlerini 2025 yılında revize edilen ihracat lisansı yönetimine tabi mallar kataloğuna dahil etmeye karar verdiklerini söyledi.

Dış ticaret işletmelerinin söz konusu ürünleri ihraç etmek için lisans başvurusunda bulunmaları gerektiği, başvuruda ihracat sözleşmesi ve üretici tarafından düzenlenen ürün kalite kontrol sertifikasının sunulması gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
