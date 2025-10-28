Haberler

Çin Başbakanı Li Qiang'dan ASEAN Ülkelerine Birlik Çağrısı

Çin Başbakanı Li Qiang'dan ASEAN Ülkelerine Birlik Çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, 28. Çin-ASEAN Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ASEAN ülkelerine birlik olma ve dış müdahalelere karşı güçlenme çağrısında bulundu. Ayrıca, ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve Güney Çin Denizi'nde davranış kurallarının hızlandırılmasını istedi.

KUALA LUMPUR, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerine birlik olma, kendilerini daha kararlı şekilde güçlendirme, dış müdahaleleri bertaraf etme ve karşılıklı güven ve eşgüdümlü eylemler yoluyla meşru hak ve çıkarlarını savunma çağrısında bulundu.

Li, salı günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 28. Çin-ASEAN Zirvesi'nde konuşma yaptı. Li, iki tarafa aralarında daha büyük sinerji oluşturma ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayıp işbirliğini derinleştirerek istikrarlı ekonomik büyümeyi teşvik etme çağrısı da yaptı.

Li, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin istişarelerin hızlandırılması ve en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Li, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü 3.0 Versiyonu'nun imzalanmasının, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmeye yönelik yeni bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Protokol, zirve öncesinde günün erken saatlerinde Li ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in nezaretinde imzalanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.