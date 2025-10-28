Çin Başbakanı Li Qiang'dan ASEAN Ülkelerine Birlik Çağrısı

KUALA LUMPUR, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerine birlik olma, kendilerini daha kararlı şekilde güçlendirme, dış müdahaleleri bertaraf etme ve karşılıklı güven ve eşgüdümlü eylemler yoluyla meşru hak ve çıkarlarını savunma çağrısında bulundu.

Li, salı günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 28. Çin-ASEAN Zirvesi'nde konuşma yaptı. Li, iki tarafa aralarında daha büyük sinerji oluşturma ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayıp işbirliğini derinleştirerek istikrarlı ekonomik büyümeyi teşvik etme çağrısı da yaptı.

Li, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin istişarelerin hızlandırılması ve en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Li, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü 3.0 Versiyonu'nun imzalanmasının, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmeye yönelik yeni bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Protokol, zirve öncesinde günün erken saatlerinde Li ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in nezaretinde imzalanmıştı.