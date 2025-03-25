Çin Başbakanı Li, Asya Kalkınma Bankası Başkanı ile Görüştü
BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (sağda), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ile bir araya geldi, 24 Mart 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (sağda), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ile bir araya geldi, 24 Mart 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel