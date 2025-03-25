CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler
Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Kepenkleri gören vatandaş isyan etti! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

Bahçeli entübe mi edildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Çin Başbakanı Li, Asya Kalkınma Bankası Başkanı ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (sağda), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ile bir araya geldi, 24 Mart 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (sağda), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ile bir araya geldi, 24 Mart 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title