Brüksel, Çin-Avrupa Gençlik Diyaloğu'na Ev Sahipliği Yaptı

BRÜKSEL, 29 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Geleceği Birlikte İnşa Etmek: Çin-Avrupa Gençlik Etkileşimi ve Diyaloğu" başlıklı bir etkinlik kapsamında yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen katılımcılar, 28 Ocak 2026.

Teknolojik inovasyon ve genç girişimciliğe odaklanan etkinliğe Avrupa Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Gençlik Temsilcisi Antonello Pietrangeli, Çin-AB Ticaret Odası İletişim ve Araştırma Direktörü Liang Linlin, Genç Avrupa Liderliği Operasyon Direktörü Nicole Rita Napoli ve Unitree Robotics Yurtdışı Genel Müdür Yardımcısı Zhang Min katıldı. (Fotoğraf: Lyu You/Xinhua)