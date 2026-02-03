Haberler

Çin, 2027'ye Kadar Alçak İrtifa Ekonomisi İçin Temel Standartları Oluşturacak

Çin, 2027'ye Kadar Alçak İrtifa Ekonomisi İçin Temel Standartları Oluşturacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, alçak irtifa ekonomisi için 2027 yılına kadar 300'den fazla standart oluşturmayı hedefliyor. Bu sistem, sektördeki tüm sanayi zincirini kapsayacak ve 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin, alçak irtifa ekonomisine ilişkin standartlar sistemini 2027 yılına kadar büyük ölçüde oluşturmayı hedefliyor.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ve birden fazla merkezi hükümet departmanının pazartesi günü yayımladığı kılavuza göre, sektörün sağlıklı gelişimine güçlü destek sağlamak üzere 2030 yılına kadar alçak irtifa ekonomisine yönelik 300'den fazla standart oluşturulacak. Ayrıca yapısal olarak optimize edilmiş, ileri düzeyde, makul ve uluslararası düzeyde uyumluluğa sahip bir standartlar sistemi temel hatlarıyla tamamlanacak.

Söz konusu sistem, alçak irtifaya yönelik uçaklar, altyapı, hava trafiği yönetimi, güvenlik denetimi ve uygulama senaryolarının da aralarında bulunduğu tüm sanayi zincirini kapsayacak.

Hızlandırılmış sanayileşme dönemine giren Çin'in alçak irtifa ekonomisi, teknolojik araştırma ve geliştirme, ekipman imalatı, operasyon hizmetleri ve altyapı inşasını da kapsayacak şekilde eksiksiz bir endüstriyel ekosistem oluşturmuş durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da şiddetli sağanak sele neden oldu

Kısa bir süre yağması yetti! İşte selin vurduğu şehrimizden görüntüler
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
Hatay'da şiddetli sağanak sele neden oldu

Kısa bir süre yağması yetti! İşte selin vurduğu şehrimizden görüntüler
'Bayan Popo' lakaplı Sevtap Parman'dan gelen haber sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın gözde yıldızından gelen haber sevenlerini üzdü
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı