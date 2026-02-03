Çin, 2027'ye Kadar Alçak İrtifa Ekonomisi İçin Temel Standartları Oluşturacak

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin, alçak irtifa ekonomisine ilişkin standartlar sistemini 2027 yılına kadar büyük ölçüde oluşturmayı hedefliyor.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ve birden fazla merkezi hükümet departmanının pazartesi günü yayımladığı kılavuza göre, sektörün sağlıklı gelişimine güçlü destek sağlamak üzere 2030 yılına kadar alçak irtifa ekonomisine yönelik 300'den fazla standart oluşturulacak. Ayrıca yapısal olarak optimize edilmiş, ileri düzeyde, makul ve uluslararası düzeyde uyumluluğa sahip bir standartlar sistemi temel hatlarıyla tamamlanacak.

Söz konusu sistem, alçak irtifaya yönelik uçaklar, altyapı, hava trafiği yönetimi, güvenlik denetimi ve uygulama senaryolarının da aralarında bulunduğu tüm sanayi zincirini kapsayacak.

Hızlandırılmış sanayileşme dönemine giren Çin'in alçak irtifa ekonomisi, teknolojik araştırma ve geliştirme, ekipman imalatı, operasyon hizmetleri ve altyapı inşasını da kapsayacak şekilde eksiksiz bir endüstriyel ekosistem oluşturmuş durumda.